Stage de boha, cornemuse des landes de Gascogne COMDT Toulouse, 9 décembre 2023, Toulouse.

Stage de boha, cornemuse des landes de Gascogne 9 et 10 décembre COMDT 65/50€

Le stage portera sur des techniques, des jeux et des exercices afin que chacun puisse développer sa propre musicalité tout en restant à l’écoute du groupe.

Quelle posture adopter pour le jeu solo, en duo ou en groupe ? Comment accompagner, improviser, utiliser les bonnes harmonies, donner envie de danser ? Tempo, cadence, groove, variation : comment s’approprier ces outils pour qu’ils deviennent plus que des concepts ? Seront abordés le répertoire traditionnel de Gascogne et des compositions plus récentes.

> maîtrise de son instrument (pression de la poche, doigtés)

Passionné et spécialiste de la boha, Adrien Villeneuve possède un jeu généreux, virtuose et dont la cadence incite à la danse. Il enseigne au COMDT et intervient régulièrement au sein des associations Bui’son Danse, Culturas d’Oc 47 et à l École de musique Couserans-Pyrénées. En 2017, il obtient le DEM de musiques traditionnelles au CRR de Toulouse.

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

2023-12-10T14:00:00+01:00 – 2023-12-10T16:00:00+01:00

boha cornemuse

CIMM