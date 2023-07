Stage de sauts béarnais traditionnels et de création COMDT Toulouse, 2 décembre 2023, Toulouse.

Stage de sauts béarnais traditionnels et de création 2 et 3 décembre COMDT 65/50€

Qu’ils soient traditionnels ou de création récente, ce stage proposera d’apprivoiser, de pratiquer et de s’approprier les sauts longs. Un stage pour découvrir des sauts dits «de création», leur filiation avec le répertoire dit «traditionnel» et leur pratique dans les contextes actuels de danse.

Le travail ne portera pas sur différents styles de sauts mais sur l’organisation, la mémorisation et la logique des pas dans un saut, dont l’ensemble est appelé « la mande ».

> connaissances des principaux pas des sauts béarnais

Les deux sœurs baignent dans les eaux salées de Salies-de-Béarn et dans la culture gasconne depuis leur plus tendre enfance. Elles ont commencé à apprendre les sauts quand elles avaient une dizaine d’années et, depuis, n’ont cessé de jouer, chanter, danser, pratiquer, collecter, transmettre… mais également créer. Musicienne de Subèr Albèrt pour Annie, musicienne de Verd e Blu pour Marie-Claude, elles ont participé à la diffusion des sauts béarnais traditionnels dans les années 80 grâce également à la création qui est venue enrichir et actualiser ce répertoire.

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

2023-12-03T14:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:00:00+01:00

