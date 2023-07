Concert de Joan-Francés-Tisnèr COMDT Toulouse, 18 novembre 2023, Toulouse.

Concert de Joan-Francés-Tisnèr Samedi 18 novembre, 20h30 COMDT 15/10/5€

Lutz en camin est une écriture mixte musique et chant en direct et multidiffusion, inspirée du répertoire poétique occitan du XIème au XXIème siècles. De l’amor cortés deus trobadors à l’expression surréaliste de Bernat Manciet, du sonnet d’André Dupré à la voix de la jeune génération (Maëlle Dupon, Aurélia Lassaque, Silvan Chabaud), un panorama subjectif et musical de la langue occitane.

Compositions originales où s’apprivoisent et se mêlent sonorités traditionnelles gasconnes, musique électronique et expérimentations vocales.

Joan-Francés Tisnèr, voix, tamborin, machines ; Jordan Tisnèr, voix, tamborin, percussions ; Jakez Aymonino, voix, guitares, machines ; Sanz Grosclaude, mise en espace sonore

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.comdt.org/evenement/lutz-en-camin/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 51 28 38 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@comdt.org »}]

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:30:00+01:00

création occitan

Joan Francès Tisner