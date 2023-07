Stage de polyphonies corses COMDT Toulouse, 14 octobre 2023, Toulouse.

Stage de polyphonies corses 14 et 15 octobre COMDT 65/50€

Le stage comportera plusieurs volets : écoute et analyse de différentes pièces de polyphonies corses masculines et féminines ; échauffement spécifique : souffle, pose de la voix, tenue, timbre, recherche des harmoniques, ornementations, placement et communication entre les chanteurs ; mise en place de plusieurs morceaux issus de la tradition orale, du profane au sacré, à un ou deux par voix mixte et non mixte ou avec l’ensemble au complet.

> expérience du chant à plusieurs voix

Nadine Rossello est une artiste méditerranéenne complète : chanteuse, instrumentiste, compositrice, arrangeuse, cheffe de chœur, soliste au sein de différents ensembles de polyphonies corses et formatrice. Ses propres spectacles, hommages sensibles à la chanson et à la poésie méditerranéenne, Entre Corse et Italie, L’Emigrante, Vagabonde, Oriental’ Issima, Selomar, D’une Méditerranée à l’autre, ou Ribella tournent en France et à l’étranger avec succès. 12 albums ont été réalisés à partir de ces spectacles sous le label de la Cie Musicadines dont elle est la directrice artistique. Nadine dirige également l’ensemble féminin de Polyphonies Corses Madamicella créé en 2014. Reconnue pour ses qualités musicales et pédagogiques, elle a enseigné au COMDT. Elle intervient auprès de nombreux groupes en France et à l’étranger pour des stages et master classes de voix et de polyphonies corses et collabore régulièrement comme formatrice avec divers organismes en Europe.

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.comdt.org/evenement/polyphonies-corses/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 51 28 38 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@comdt.org »}]

