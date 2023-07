Stage – Danses à chanter du Béarn, de la Bigorre et de la Gascogne COMDT Toulouse, 7 octobre 2023, Toulouse.

Le chant a sa place dans les danses gasconnes, que ce soit dans les rondeaux, les branles, les sauts… Ce stage permettra d’identifier comment s’organise le chant dans la danse, mais également comment la danse est organisée pour pouvoir être chantée.

Certains répertoires se sont perdus car ils n’ont de sens que s’ils sont chantés, comme certaines rondes des Landes dont on proposera une interprétation au regard des collectages instrumentaux. Le répertoire des sauts et des branles d’Ossau sera aussi abordé et la spécificité chantée de ces pratiques nous amènera à comprendre l’organisation collective de la danse.

> pratique de la danse et/ou du chant traditionnels

Lionel Dubertrand est formateur en danses gasconnes depuis 27 ans. C’est grâce à sa rencontre avec les Menestrers Gascons qu’il s’est penché sur les collectages et la retransmission, lui donnant ainsi l’occasion de poursuivre ses études en anthropologie.

En tant que danseur et musicien, il participe à l’album Jòc de dança de Verd e Blu, mettant ainsi en avant plusieurs rondes-jeux chantées des Landes décrites par Félix Arnaudin.

