Journée Portes Ouvertes COMDT Toulouse, 17 septembre 2023, Toulouse.

S’inscrivant dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, cet événement est l’occasion de vous dévoiler les secrets de l’atelier de facture instrumentale et les trésors du centre de documentation. Vous pourrez aussi visiter l’exposition en cours, rencontrer les enseignants, vous initier à certains instruments ou encore assister aux concerts programmés.

Le COMDT accueille Mes Pradettes, Nos Musiques, exposition photographique et sonore, réalisée par l’association Les Belles Fanes, qui donne à découvrir, à travers huit portraits et autant de créations sonores, les richesses musicales du patrimoine oral de la population d’un quartier de Toulouse : les Pradettes.

P R O G R A M M E

à partir de 10h : initiation au chant occitan et aux percussions méditerranéennes, démonstration de hautbois et cornemuses

15h : Orchestre Populaire des Pradettes (sur le parvis)

L’Orchestre Populaire des Pradettes, c’est plus de 25 musiciens et musiciennes de tous âges, toutes origines et toutes classes sociales qui se transmettent mutuellement des musiques issues de leurs différentes cultures musicales, accompagnés par 5 coordinateurs et coordinatrices musicaux qui guident les arrangements et les concerts. C’est un orchestre d’habitants et d’habitantes du quartier qui jouent la musique du quartier, dans le quartier et ailleurs, pour clamer haut, fort et dans la joie la richesse culturelle des Pradettes. C’est la rencontre de nombreuses voix et de nombreux instruments traditionnels ou classiques, de l’accordéon diatonique au djembé en passant par le oud, la basse, le bendir, la flûte traversière et bien d’autres. C’est le mariage du châabi et du ukulélé. C’est danser la bourrée auvergnate sur une chanson kabyle. C’est voyager à Madagascar. C’est chanter en chœur en anglais. C’est la musique de tant de continents qu’aux Pradettes ils sont parvenus à unir, par amitié. Autrement dit, l’antidote à la misanthropie !

16h : Bal Occitan (sur le parvis)

17h30 : Restitution de résidence Duo des Cimes (salle de spectacle)

Tarif unique : 5€

Anaïs Perrinel, violon, chant ; Naël Tripoli, boha, accordéon diatonique, clarinoise

Plantant ses racines dans le répertoire des musiques traditionnelles, Duo des Cimes propose un univers musical liant collectages, arrangements truculents et sonorités aux influences diverses. Au son de la cornemuse, du violon et autres instruments traditionnels, le duo partage avec chaleur ses mélodies généreuses et chatoyantes.

Les deux musiciens ont été étudiants du département de musiques traditionnelles du CRR/COMDT et ont obtenu leur Diplôme d’Études Musicales (DEM) en juin dernier. Afin d’adapter leur répertoire à une formule concert, cette résidence leur permettra de travailler sur le son, l’harmonisation et la scénographie.

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

portes ouvertes concert

COMDT