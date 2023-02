Grand Bal du Duo Artense COMDT Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Grand Bal du Duo Artense COMDT, 21 juin 2023, Toulouse. Grand Bal du Duo Artense Mercredi 21 juin, 21h00 COMDT

Entrée libre

Grand Bal du Duo Artense pour la Fête de la musique 2023 COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse Centre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie À l’occasion de la Fête de la musique, le COMDT proposera plusieurs manifestations musicales : déambulation du Groupe de musique de rue (cornemuses, hautbois, tambours), prestations des élèves et des enseignants puis grand bal du Duo Artense à 21h [report 2022 pour cause d’intempéries] : Per Dançar avec Basile Brémaud, violon, chant et Hervé Capel, accordéon. Lieu et programme détaillé sur notre site internet début juin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T21:00:00+02:00

2023-06-21T23:00:00+02:00 Jodie Way

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu COMDT Adresse 5 rue du Pont de Tounis Toulouse Centre Ville Toulouse Age maximum 99 lieuville COMDT Toulouse Departement Haute-Garonne

COMDT Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Grand Bal du Duo Artense COMDT 2023-06-21 was last modified: by Grand Bal du Duo Artense COMDT COMDT 21 juin 2023 COMDT Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne