Concert de Yenalaba COMDT, 13 mai 2023, Toulouse.

Concert de Yenalaba Samedi 13 mai, 20h30 COMDT

15/10/5€

Concert création du groupe Yenalaba

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse Centre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Le quatuor Yenalaba nous invite, à travers cette nouvelle création, dans un univers riche et singulier où les musiques traditionnelles d’Occitanie rencontrent à la fois les compositions du jeune groupe et d’autres traditions musicales méditerranéennes. On peut entendre des complaintes occitanes dialoguer avec le tombak, percussion persane, ou accompagnées par le oud, la harpe ou le kopuz. Les collectages de musiques et chants occitans viennent nourrir l’imaginaire et les compositions du groupe, inscrivant ainsi les répertoires traditionnels au cœur d’une démarche créative et artistique contemporaine.

Aelis Loddo, violon, alto, pieds, voix ; Mona Hilaly, harpe, oud, voix ; Théophile Joubert, violoncelle, oud, kopuz, voix ; Christophe Montet, daf, tombak, riqq, voix ; Mathieu Phaure, son.

Formé en 2018, Yenalaba frappe par l’originalité de son instrumentarium : harpe, violon, violoncelle, oud, saz, bouzouki et percussions persanes… autant de voix qui nouent subtilement les collectages du Languedoc aux traditions multiples de la Méditerranée. Tel des fils tendus d’une rive à une autre, ces 68 cordes tissent une musique singulière, sauvage et intime, écrin de leurs textes occitans, poétiques et engagés.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T23:00:00+02:00

© Christophe Montet