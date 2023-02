Stage de chant “L’interprétation dans le chant monodique du Béarn” COMDT, 15 avril 2023, Toulouse.

55/44€

Stage de chant animé par Thomas Baudoin

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse Centre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

La pratique du chant en Béarn est très souvent synonyme de polyphonie, mais cette pratique très en vogue est pour ainsi dire l’arbre qui cache la forêt, car le chant par là-bas est aussi affaire de solistes, plus conteurs d’histoires que chanteurs, qui relèguent au second plan la mélodie et ses harmonies, la prosodie s’adaptant alors avant tout à un propos, à un message, à une respiration. Au travers de répertoires monodiques spécifiques, comme les chants de remerciement, les épopées, les chants funèbres, chansons de jeux amoureux et autres histoires mises en chanson, l’accent sera mis sur l’interprétation, la vigilance à faire entendre une histoire et son message plutôt qu’une simple voix.

Musicien issu de l’oralité de l’aire culturelle recouvrant les Landes et le Béarn, il poursuit à sa manière la voie initiée par son père musicien et collecteur des années 70 et celle des chanteurs traditionnels de ce territoire. Son parcourt éclectique l’a amené dans des contextes très variés, alternant fêtes calendaires traditionnelles et scènes de musiques actuelles.

> Pratique du chant régulière, compréhension de l’occitan souhaitable mais pas obligatoire



© Rémi Angeli