Stage de violon "Le jeu dans la musique"

Toulouse

Stage de violon "Le jeu dans la musique" 11 et 12 mars COMDT

55/44€

Stage de violon avec Baltazar Montanaro COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse Centre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Les exercices et différentes thématiques de travail suivront une trame dans laquelle seront proposés des airs traditionnels d’Occitanie et de Hongrie (les origines culturelles de Baltazar) ainsi que des influences venues de plus loin. Baltazar Montanaro donnera des outils pour aborder ces musiques rurales du monde, de transmission orale, afin que chaque instrumentiste, quel que soit son niveau technique, puisse prendre du plaisir et partager ce moment musical avec celles et ceux qui l’entourent. Baltazar Montanaro débute le violon à l’âge de 9 ans. Son répertoire et son jeu s’inspirent de ses origines hongroises par des bribes de mélodies traditionnelles et de techniques propres à l’Europe Centrale. La diversité de ses collaborations lui ont permis de développer une esthétique intégrant à chaque fois d’autres styles musicaux. > tous niveaux hormis grands débutants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T14:00:00+01:00

2023-03-12T17:00:00+01:00

Lieu COMDT Adresse 5 rue du Pont de Tounis Toulouse Centre Ville Toulouse Departement Haute-Garonne

