### Journée portes ouvertes Rendez-vous incontournable du début de saison du Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles (Comdt), la Journée portes ouvertes du COMDT s’inscrit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Visites, projections et concerts seront proposés au public qui pourra venir découvrir l’atelier de facture instrumentale, le centre de documentation et l’exposition en cours. À l’occasion des 50 ans du COMDT (1971 – 2021), des archives vidéos évoquant son histoire seront projetées au centre de documentation. ### Programme * 16h : Concert sur le parvis de musiques de danses de Gascogne avec : Adrien Villeneuve, Maxence Camelin, Rémi Vidal, François Fock Chow Tho et Aïna Tulier. * 17h30 : Restitution de résidence de création du trio vocal Tant que li Siam avec : Marie-Madeleine Martinet, Mickaël Portalès & Mario Leccia. ![]() ### Plus d’infos [Site du Comdt](https://www.comdt.org/evenement/journee-portes-ouvertes/) ![]() ### Infos pratiques * Dimanche 19 septembre de 10h à 13h et de 14h à 17h * Réservation au 05 34 51 28 38 ou à [contact@comdt.org](mailto:contact%40comdt.org)

Entrée libre pour la journée portes ouvertesConcerts : tarif unique à 5 €

Culture Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) 5 Rue du Pont de Tounis, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

