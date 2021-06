Toulouse Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) Haute-Garonne, Toulouse Comdt : Fête de la musique Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Comdt : Fête de la musique
Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT), le dimanche 20 juin

Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT), le dimanche 20 juin à 00:00

### Le Comdt fête la musique Rendez-vous incontournable du mois de juin, la Fête de la musique est l’occasion de rassembler néophytes et amateurs autour des musiques traditionnelles. Cette année, exceptionnellement, la Fête de la musique sera célébrée le dimanche 20 juin. Le COMDT profite en effet de cette journée dominicale pour vous proposer une belle programmation. ### Plus d’infos [Site du Comdt ](https://www.comdt.org/evenement/fete-de-la-musique-2021/) Culture Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) 5 Rue du Pont de Tounis, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T00:00:00 2021-06-20T23:59:00

