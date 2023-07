Le trio vocal Pastime à la chapelle de la Clarté chapelle de la clarté 29120 Combrit Combrit, 25 juillet 2023 20:30, Combrit.

Joyaux de la musique anglaise et italienne au tournant du XVIIème siècle. Mardi 25 juillet, 20h30 1

Le trio vocal Pastime dont les membres sont Catherine Walmetz, Samuel Serrand et Virginie Haristoy, a choisi son nom en s’inspirant d’une chanson folklorique anglaise composée par le roi Henri VIII au début du XVième siècle : » pastime.in good company », loisir en bonne compagnie. La gaieté y est louée, car elle est préférable à l’oisiveté et au vice. Elle a aussi insufflé l’esprit du trio qui chante la vie, l’amour, la joie et la danse exprimée par des compositeurs tels Monteverdi, Frescobaldi, Gastoldi, Lotti, Morley, Weelkes, Dowlad ou le grand Roi anglais lui-même autour de 1600.

