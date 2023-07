Vide Grenier Combret, 30 juillet 2023, Combret.

Combret,Aveyron

Vide grenier dans les ruelles du village de 8h à 18h organisé à l’occasion de la journée des « Peintres dans la rue ».

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . .

Combret 12370 Aveyron Occitanie



Flea market in the alleys of the village from 8 am to 6 pm organized on the occasion of the day of « Painters in the street »

Mercadillo en las callejuelas del pueblo de 8h a 18h, organizado con motivo de la jornada « Pintores en la calle »

Flohmarkt in den Gassen des Dorfes von 8 bis 18 Uhr, organisiert anlässlich des Tages der « Peintres dans la rue » (Maler in der Straße)

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud