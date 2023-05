Concert de l’Ensemble Vocal Van Berchem, 18 juin 2023, Combret.

L’Ensemble Vocal Van Berchem présente en concert quatre magnificats du Baroque Italien : Vivaldi, Pergolese, Galuppi, Pachelbel sous la direcion musicale de Philippe Gaches. Eglise St Jean-Baptiste de Combret à 17h..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . 15 EUR.

Combret 12370 Aveyron Occitanie



The Ensemble Vocal Van Berchem presents in concert four magnificats of the Italian Baroque: Vivaldi, Pergolese, Galuppi, Pachelbel under the musical direction of Philippe Gaches. Church of St Jean-Baptiste de Combret at 5 pm.

El Ensemble Vocal Van Berchem presenta en concierto cuatro magníficos del barroco italiano: Vivaldi, Pergolese, Galuppi, Pachelbel bajo la dirección musical de Philippe Gaches. Iglesia St Jean-Baptiste de Combret a las 17.00 horas.

Das Ensemble Vocal Van Berchem präsentiert in einem Konzert vier Magnificats aus dem italienischen Barock: Vivaldi, Pergolese, Galuppi, Pachelbel unter der musikalischen Leitung von Philippe Gaches. Kirche St Jean-Baptiste de Combret um 17 Uhr.

