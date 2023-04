Animation Pêche à Combret, 2 mai 2023, Combret.

Pêche au toc sur le Rance pour les plus de 8 ans. Les AAPPMA locales en collaboration avec l’école de pêche de l’Aveyron propose cette année encore des demi-journées pour découvrir ou se perfectionner..

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-02 . .

Combret 12370 Aveyron Occitanie



Fishing with toc on the Rance for the more than 8 years. The local AAPPMA in collaboration with the fishing school of Aveyron proposes this year again half days to discover or improve.

Pesca al toque en el Rance para mayores de 8 años. La AAPPMA local en colaboración con la escuela de pesca del Aveyron propone de nuevo medias jornadas para descubrir o perfeccionar sus habilidades.

Toc-Angeln auf dem Rance für alle ab 8 Jahren. Die örtlichen AAPPMA bieten in Zusammenarbeit mit der Angelschule des Aveyron auch in diesem Jahr wieder halbtägige Kurse an, um das Angeln zu entdecken oder zu perfektionieren.

Mise à jour le 2023-03-30 par Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud