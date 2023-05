Concours de pétanque, 26 mai 2023, Combressol.

Combressol,Corrèze

L’association Combressol Anim’ organise un concours de pétanque en doublette et ouvert à tous.

Vendredi 2023-05-26 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-26 . .

Combressol 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The association Combressol Anim’ organizes a petanque competition in doublette and opened to all

La asociación Combressol Anim’ organiza una competición de petanca en doblete y abierta a todos

Der Verein Combressol Anim’ organisiert einen Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack und für alle offen

Mise à jour le 2023-05-21 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac