BROCANTE VIDE-GRENIERS Combres-sous-les-Côtes, 8 octobre 2023, Combres-sous-les-Côtes.

Combres-sous-les-Côtes,Meuse

Brocante/vide-greniers dans les rues du village.

Reconstitution d’une classé d’école d’autrefois dans la mairie.

Ouverture exceptionnelle du café.. Tout public

Dimanche 2023-10-08 fin : 2023-10-08 . 0 EUR.

Combres-sous-les-Côtes 55160 Meuse Grand Est



Flea market/garage sale in the village streets.

Reconstruction of an old-fashioned school classroom in the town hall.

Exceptional opening of the café.

Mercadillo/venta de garaje en las calles del pueblo.

Reconstrucción de un aula escolar antigua en el ayuntamiento.

Apertura excepcional de la cafetería.

Trödelmarkt/Video-Flohmarkt in den Straßen des Dorfes.

Nachstellung einer früheren Schulklasse im Rathaus.

Sonderöffnung des Cafés.

Mise à jour le 2023-09-26 par MEUSE ATTRACTIVITE