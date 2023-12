Marché de Noël Combres, 17 décembre 2023 10:00, Combres.

Combres,Eure-et-Loir

Découvrez le marché de Noël de Combres et son ambiance chaleureuse..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Combres 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Discover the Combres Christmas market and its warm atmosphere.

Descubra el cálido ambiente del mercado navideño de Combres.

Entdecken Sie den Weihnachtsmarkt von Combres und seine gemütliche Atmosphäre.

