Exposition – Jeux olympiques d’été Combres, 30 septembre 2023, Combres.

Combres,Eure-et-Loir

La commune de Combres organise une exposition des affiches des jeux olympiques d’été depuis Athènes en 1896 jusqu’à Londres en 2012 avec la participation des enfants de l’école..

2023-09-30 fin : 2023-10-10 19:00:00. .

Combres 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The commune of Combres is organizing an exhibition of posters of the Summer Olympic Games from Athens in 1896 to London in 2012, with the participation of school children.

El municipio de Combres organiza una exposición de carteles de los Juegos Olímpicos de Verano, desde Atenas en 1896 hasta Londres en 2012, con la participación de escolares.

Die Gemeinde Combres organisiert eine Ausstellung der Plakate der Olympischen Sommerspiele von Athen 1896 bis London 2012, an der auch die Kinder der Schule teilnehmen.

