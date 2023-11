MARCHÉ DE NOËL – COMBRÉE Combrée Ombrée d’Anjou, 3 décembre 2023, Ombrée d'Anjou.

Ombrée d’Anjou,Maine-et-Loire

Marché de Noël proposé par l’APEL de l’école Saint-François à Combrée, le 3 décembre 2023 à partir de 10h..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 14:00:00. .

Combrée Salle Maurice Couraud

Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Christmas market proposed by the APEL of the Saint-François school in Combrée, on December 3, 2023 from 10am.

Mercado de Navidad organizado por la APEL del colegio Saint-François de Combrée, el 3 de diciembre de 2023 a partir de las 10h.

Weihnachtsmarkt, der von der APEL der Schule Saint-François in Combrée angeboten wird, am 3. Dezember 2023 ab 10 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-07 par eSPRIT Pays de la Loire