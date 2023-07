OMBRÉE SOLEIL : CHASSE AUX LIVRES – COMBRÉE Combrée Ombrée d’Anjou, 22 août 2023, Ombrée d'Anjou.

Ombrée d’Anjou,Maine-et-Loire

Chasse aux livres proposée au plan d’eau de Combrée, le 22 août 2023 à 10h..

2023-08-22 fin : 2023-08-22 11:00:00. .

Combrée Plan d’eau

Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Book hunt at Combrée lake, August 22, 2023 at 10am.

Caza de libros en el lago de Combrée, el 22 de agosto de 2023 a las 10.00 horas.

Bücherjagd am Plan d’eau in Combrée am 22. August 2023 um 10 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-28 par eSPRIT Pays de la Loire