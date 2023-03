Exposition personnelle de la peintre professionnelle Nelly Carnet maison de la Lanterne 35270 Commbourg Combourg Catégories d’Évènement: Combourg

Ille-et-Vilaine

Exposition personnelle de la peintre professionnelle Nelly Carnet maison de la Lanterne 35270 Commbourg, 11 juillet 2023 10:00, Combourg. Nelly Carnet, peintre professionnelle, expose une quinzaine de toiles diversifiées d’expression abstraite et impressionniste à la maison de La lanterne. 11 – 17 juillet 1 Nelly Carnet, peintre professionnelle, expose pour la deuxième année une quinzaine de toiles diversifiées d’expression abstraite et impressionniste à la maison de La lanterne. Présence de la créatrice tous les jours sur ce lieu d’exposition. maison de la Lanterne 35270 Commbourg 23 Pl. Albert Parent, 35270 Combourg Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Nelly Carnet, peintre professionnelle, expose pour la deuxième année une quinzaine de toiles diversifiées d’expression abstraite et impressionniste à la maison de La lanterne. Présence de la créatrice tous les jours sur ce lieu d’exposition.

Détails Heure : 10:00 Catégories d’Évènement: Combourg, Ille-et-Vilaine Autres Lieu maison de la Lanterne 35270 Commbourg Adresse 23 Pl. Albert Parent, 35270 Combourg Ville Combourg Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville maison de la Lanterne 35270 Commbourg Combourg

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combourg/

