Exposition personnelle La Maison d eLa Lanterne, 23 avril 2022 14:00, Combourg. 23 avril – 1 mai Sur place gratuit 06 42 90 25 19 Nelly Carnet expose des grands formats de peintures abstraites à l’acrylique d’inspiration lyrique à La Maison de La Lantern à Combourg.

Bienvenue à tous. Nelly CARNET est autodidacte. Elle a commencé à peindre à l’âge de 16 ans adoptant très rapidement l’acrylique pour son séchage rapide plus approprié au travail de l’abstraction vers laquelle elle s’est dirigée. Elle recherche également ce qu’il y a derrière les apparences par la surimpression des couleurs. L’abstraction lyrique s’est imposée à elle pour le geste, les envolées, l’expression de l’inconscient qui vient se projeter sur la toile. Elle peint à plat sans jamais préparer ses couleurs qui sont projetées et mélangées sur la toile. Elle va vers l’inconnu. Elle ignore ce qu’elle va peindre. Elle laisse la main, l’imaginaire, l’existence et les ressentis parler librement. Peindre est pour elle pure énergie, mouvements de la vie dans tous les sens. Des formes apparaissent, qui, parfois, peuvent renvoyer à une réalité : un visage, une forme animalière, un semblant de paysage… La musique classique l’accompagne dans l’atelier qu’elle rejoint tous les dimanches. La Maison d eLa Lanterne 23 Rue Notre Dame 35270 Combourg 35270 Combourg Ille-et-Vilaine samedi 23 avril – 14h00 à 18h00

dimanche 24 avril – 10h00 à 18h00

mardi 26 avril – 14h00 à 19h00

mercredi 27 avril – 10h00 à 18h00

jeudi 28 avril – 10h00 à 18h00

vendredi 29 avril – 10h00 à 18h00

samedi 30 avril – 10h00 à 18h00

dimanche 1er mai – 10h00 à 16h30

