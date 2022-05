Festival Extension Sauvage 11 Ille et Vilaine, 23 juin 2022 20:00, Combourg.

23 juin – 3 juillet Sur place Billetterie : en ligne à partir de juin 2022 https://extensionsauvage.com/ https://extensionsauvage.com/, contact@figureproject.com, +33 (0)2 99 54 38 33

Festival danse et paysage – ÉDITION #11

FESTIVAL EXTENSION SAUVAGE #11 [2022]

danse et paysage

23 JUIN → 3 JUILLET 2022

à COMBOURG

23, 24 & 25 JUIN

à BAZOUGES-LA-PÉROUSE

26 JUIN / Château de La Ballue

2 & 3 JUILLET / Forêts de Villecartier et du château de La Ballue

Direction artistique : Latifa Laâbissi, artiste chorégraphe

Artiste associée à la programmation : Nadia Lauro, scénographe

—

Pour sa 11e édition, le festival Extension Sauvage se déploie, dans sa nouvelle formule comme l’an passé, sur deux week-ends entre le 23 juin et le 3 juillet, et vous invite à observer et traverser paysages et territoires, dans leurs spécificités et leurs diversités, à travers une programmation riche d’expériences sensibles, entre le chorégraphique et l’art du vivant. Par une présence artistique nomade forte au sein d’un territoire rural élargi, entre Combourg, Bazouges-la-Pérouse et la forêt de Villecartier, Extension Sauvage s’empare des questions urgentes qui nous habitent et souhaite mobiliser un public toujours plus nombreux autour des écosystèmes conjoints de la danse et du vivant.

Cette année, le festival débute dès le jeudi 23 juin à Combourg, avec la projection au cinéma du film Le Chêne, suivie d’un échange entre le garde-forestier de la forêt de Villecartier et un naturaliste. Ce premier week-end chorégraphique se poursuit jusqu’au 26 juin, entre abords du lac, jardins de Combourg, un nouveau lieu partenaire le château de Combourg, puis dans les jardins du château de La Ballue, à Bazouges-la-Pérouse.

Le festival affiche toujours une programmation internationale : la chorégraphe brésilienne Vania Vaneau revient avec Nebula, la danseuse portugaise Ana Rita Teodoro invoque son Fantôme méchant, quand la performeuse allemande Antonia Baehr active des figures animales disparues de son Abécédarium. L’implication des habitant·es est de nouveau mise à l’honneur à Combourg, avec Jardins, la création participative de Pauline Brun, autour des jardins publics et lors du fest-noz orchestré par le groupe Carré Manchot. Avec Wake Up, le duo de circassiens Corentin Diana & Leonardo Ferreira explore les allées de grands arbres des châteaux de Combourg et de La Ballue. Le quatuor choral féminin Muyte Maker de Flora Détraz, puis la performance théâtrale et physique Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière de Guillaume Bailliart, clôturent ce premier week-end, tout au long duquel la librairie nomade Books on the Move propose livres de danse et ateliers.

Le mercredi 29 juin, le festival propose ALORS ON DANSE ! : un rendez-vous dans l’herbe autour des pratiques amateures, animé par les artistes acteurs du territoire, qui vous invitent à une traversée de la danse par différentes esthétiques et pratiques somatiques.

Les 2 et 3 juillet, entre les forêts de Villecartier et de La Ballue, Extension sauvage invite les publics à la marche à travers bois, pour aller à la rencontre de l’écosystème des grands arbres et jeunes futaies, avec une diversité de propositions invitant à la contemplation, l’échange et la participation. Des rencontres avec des écrivain·es paysager·ères, des balades à thèmes, des ateliers chorégraphiques, la projection du film de Fabrizio Terranova Donna Harraway : Story Telling for Earthly Survival, un impromptu chorégraphique et tellurique de Luara Raio, une randonnée pour regarder plus précisément ce qu’on ne connaît pas et qui est juste sous nos yeux… : autant d’occasions de nous rassembler autour des croisements entre spectacle vivant et pratiques écologiques, locales et solidaires !

Ille et Vilaine combourg 35270 Combourg Ille-et-Vilaine

jeudi 23 juin – 20h00 à 22h30

vendredi 24 juin – 19h30 à 23h00

samedi 25 juin – 15h00 à 19h30

dimanche 26 juin – 14h00 à 20h00

samedi 2 juillet – 16h00 à 23h59

dimanche 3 juillet – 13h00 à 18h45