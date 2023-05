Festival Extension sauvage 12 Combourg, 16 juin 2023 18:00, Combourg.

Un festival à ciel ouvert pour les passionnés de danse, les amoureux de la nature et les curieux ! Cinq balades artistiques et conviviales au cœur des paysages de Combourg et Bazouges-la-Pérouse… 16 – 25 juin 1

Du 16 au 25 juin 2023, le festival EXTENSION SAUVAGE vous invite à plusieurs parcours au cœur des paysages de Combourg et Bazouges-la-Pérouse : Danse, performances musicales, expositions et cinéma dans les bois constituent, tout autant que la marche et la flânerie, le programme de ces balades. Un QG du festival s’installe au centre de Combourg pour poursuivre les festivités avec les artistes : plateau radio, friperie nomade, DJ set, ateliers, restauration et buvette.

Plus d’informations sur le détail de chaque parcours et les tarifs sur www.extensionsauvage.com

Combourg Cour des arts Combourg 35270 Ille-et-Vilaine