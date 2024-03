Combophonics édition 2024 – Soirée percussion les pieds dans le sable ! Sand Fabrik Pantin, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 22 mars 2024

de 19h00 à 01h00

.Public adultes. payant

Entrée 5€ sur pré-vente uniquement

Combophonics vous invite à sortir de l’hiver les pieds dans le sable au rythme survolté des percussions !

Pour sa nouvelle édition de Combophonics, Yolande do Brasil vous apporte un bout de plage et l’énergie des carnavals brésiliens à Pantin.

La batucada rose de Paris vous invite à sortir de la grisaille les pieds dans le sable au Sand Fabrik. 3 groupes, des percussions, des paillettes, du chant, de la danse, de la joie et un brin de folie, on a hâte de vous retrouver pour cette nouvelle édition.

Line-up :

Yolande do Brasil – débutants

Calypsociation

Cabaret Gandaia

Yolande do Brasil

Alors sortez vos plus belles tongs et vos plus belles paillettes et rejoignez-nous le 22 mars pour vous ambiancer dès 19h !

Sand Fabrik 45 Rue Delizy 93500

Contact : https://www.facebook.com/events/771701724849513 https://www.helloasso.com/associations/yolande-do-brasil/evenements/combophonics-2024?fbclid=IwAR3G-4qayGAkiPCY5VRpZ3q0GLqYN9yxnmVPOxmGdryVhtwcqY32KJTregk

