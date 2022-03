COMBO PACHECO Lespignan, 28 mai 2022, Lespignan.

COMBO PACHECO Lespignan

2022-05-28 – 2022-05-28

Lespignan Hérault Lespignan

Combo Pacheco nous emmène là où tout est permis, à grands renforts de cumbia aux sonorités électro-latino, à la découverte d’histoires, de personnes, de rythmes, de petites tranches de vie où l’on parle d’amour fou à lier, de femmes qui font tourner les têtes, du présent et du passé, de cette culture qui fait sens et sert de trait d’union entre les gens et les époques, de saveurs lointaines qui trouvent un écho ici et maintenant.

Combo Pacheco nous emmène là où tout est permis, à grands renforts de cumbia aux sonorités électro-latino, à la découverte d’histoires, de personnes, de rythmes, de petites tranches de vie où l’on parle d’amour fou à lier, de femmes qui font tourner les têtes.

Combo Pacheco nous emmène là où tout est permis, à grands renforts de cumbia aux sonorités électro-latino, à la découverte d’histoires, de personnes, de rythmes, de petites tranches de vie où l’on parle d’amour fou à lier, de femmes qui font tourner les têtes, du présent et du passé, de cette culture qui fait sens et sert de trait d’union entre les gens et les époques, de saveurs lointaines qui trouvent un écho ici et maintenant.

DOM

Lespignan

dernière mise à jour : 2022-03-03 par