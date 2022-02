COMBO COMBO – Exposition “Brick” / Carte blanche à Mathias Schweize Studio Camoufleur Lille Catégories d’évènement: Lille

Considéré comme l’un des artistes les plus irrévérencieux du monde du graphisme, Mathias Schweizer a une approche sémiologique des images ; il questionne plus généralement les représentations graphiques qui nous entourent et que nous regardons sans jamais nous interroger sur leur sens. Mathias Schweizer présentera, au sein d’une exposition ainsi que dans l’espace urbain, une intervention graphique autour d’un module remarquable de notre environnement nordique : la brique. Studio Camoufleur 37 rue Aristote Lille Fives Nord

