Séjour montagne JJ+ Combloux, 30 juillet 2023, Combloux.

Séjour montagne JJ+ 30 juillet – 8 août Combloux Sur inscription

Du dimanche 30 juillet au mardi 8 août, à Combloux (Haute-Savoie)

Le concept : un séjour pour les 30-38 ans (non-étudiants), pour randonner en moyenne montagne face au Mont Blanc, dont 1 ou 2 journées “off” avec activités libres et parfois payantes (non inclus dans le prix du séjour), par petits groupes (via ferrata, rafting, canyoning, parapente, montée à l’Aiguille du Midi, baignade etc…)

Ce séjour Montagne est le plus ancien et le plus demandé de nos séjours depuis longtemps. Il offre un ressourcement spirituel et humain de réelle qualité : messes, office de Laudes, louange, et adorations quotidiennes mais aussi des topos sont proposés chaque jour.

Niveau sportif : doit être normal et « correct » pour pouvoir suivre les randonnées quotidiennes.

Combloux 49, chemin des Passerands, 74920 Combloux Combloux 74920 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « campsjjcombloux@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.jeunesdesaintjean.org/index.php/jj-montagne-23-35-ans/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T10:00:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

2023-08-08T00:00:00+02:00 – 2023-08-08T15:00:00+02:00

rando montagne

Image libre de droits