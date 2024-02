Combleux : Un village de mariniers Mairie de Combleux Combleux, samedi 9 mars 2024.

Combleux : Un village de mariniers L’authenticité est au rendez-vous dans ce village intimement lié à l’essor du commerce fluvial. Flânez avec votre guide et découvrez les traces de ce passé unique. Samedi 9 mars, 15h00 Mairie de Combleux Durée de la visite : 2h. Visite limitée à 20 personnes. Tarif: 9€

Début : 2024-03-09T15:00:00+01:00 – 2024-03-09T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T15:00:00+01:00 – 2024-03-09T17:00:00+01:00

Autrefois port de transit entre la Loire et le canal d’Orléans, Combleux a conservé, de cette intense activité batelière du XIXe s., de nombreux témoignages que l’on découvre au fil de la promenade aux bords de l’eau.

Plusieurs maisons de mariniers, la belle maison du Contrôleur du canal tout au bout de la Patache, ainsi que la maison éclusière construite en 1841… Quant à l’Auberge de la Marine, elle existait déjà au XVIIIe s. et s’appelait l’Auberge des Deux Rivages. Sur les deux môles, de part et d’autre de l’écluse de descente en Loire, des vestiges des activités portuaires sont encore visibles. Dans l’église St-Symphorien, dont la construction remonte au début du XIIe s. mais qui a été plusieurs fois remaniée, on peut admirer un bateau ex-voto ainsi qu’un vitrail de St Nicolas.

