Week-end Escale 2023 – Tiers lieu éphémère

Combleux, ancien site IBM, à proximité de la convergence du canal d'Orléans et de la Loire à Combleux

10 et 11 juin

Journée découverte organisée par l'association l'Escale Combleux

Performances d’arts urbains, skateurs, hip-hop, ateliers de recyclages, ateliers artistiques, parcours sportifs, restauration avec des produits locaux, concerts, marché de producteurs locaux, balades en poneys et en futreaux, atelier Batucada, atelier floral, activités nautiques et marine de Loire. Combleux , ancien site IBM, à proximité de la convergence du canal d’Orléans et de la Loire à Comble Combleux Combleux [{« type »: « link », « value »: « https://www.lescalecombleux.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « lescalecombleux@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T22:00:00+02:00

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T22:00:00+02:00

2023-06-11T09:00:00+02:00 – 2023-06-11T17:00:00+02:00

