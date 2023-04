Le printemps du livre – salon du livre 45800 Combleux Combleux Catégories d’Évènement: Combleux

Loiret

Le printemps du livre – salon du livre 45800 Combleux, 30 avril 2023 10:00, Combleux. Salon du Livre Dimanche 30 avril, 10h00 1 Etre le circuit court entre les auteurs et les lecteurs. 50 auteurs se retrouvent autour de la mairie de Compleux pour ce 1er printemps du Livre. Tous les genres littéraires seront présents, de la jeunesse en passant par la Fantaisie, les romans, le polar, la poésie, la BD etc… 45800 Combleux 59 rue du Cas rouge 4500 Combleux Combleux 45800 Loiret

