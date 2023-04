JOURNÉES PORTES OUVERTES AU GOLF 38 Rue Basse, 22 avril 2023, Combles-en-Barrois.

Journées portes ouvertes du golf de Combles-en-Barrois.

Au programme : initiation au golf, atelier et découverte du parcours en voiturette.

Gratuit et ouvert à tous.

Bar et restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-04-22 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-23 17:00:00. 0 EUR.

38 Rue Basse Golf Club

Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est



Open days at the Combles-en-Barrois golf course.

On the program: introduction to golf, workshop and discovery of the course by cart.

Free and open to all.

Bar and restaurant on site.

Jornadas de puertas abiertas en el campo de golf de Combles-en-Barrois.

En el programa: iniciación al golf, taller y descubrimiento del campo en carro.

Gratuito y abierto a todos.

Bar y restaurante in situ.

Tag der offenen Tür auf dem Golfplatz von Combles-en-Barrois.

Auf dem Programm stehen eine Einführung in den Golfsport, ein Workshop und die Erkundung des Parcours mit dem Golfwagen.

Kostenlos und offen für alle.

Bar und Verpflegung vor Ort.

