Combining photochromism to Upconverting nanoparticles : a road to make the nonblinking blink ISMO,hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE) Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Combining photochromism to Upconverting nanoparticles : a road to make the nonblinking blink ISMO,hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE), 12 avril 2022, Orsay. Combining photochromism to Upconverting nanoparticles : a road to make the nonblinking blink

ISMO, hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE), le mardi 12 avril à 11:00

Combining photochromism to Upconverting nanoparticles : a road to make the nonblinking blink par Baptiste Amouroux Laboratoire PPSM, ENS Paris-Saclay Les nanoparticules Upconverting (UCNP) à base de lanthanides possèdent la propriété fascinante d’être capables de convertir des photons infrarouges en photons de plus haute énergie dans la fenêtre du visible. Ce décalage Anti-Stokes permettant de s’affranchir du problème récurrent d’autofluorescence ainsi que leur extrème photostabilité (pas de clignotement ni de photoblanchiement) en font un candidat prometteur pour l’imagerie biologique. Néanmoins cette photostabilité semble incompatible avec une approche stochastique en microscopie super-résolution, à moins de pouvoir faire clignoter l’inclignotable … L’enjeu a donc été de coupler des nanoparticules upconverting avec des colorants photochromes pour mettre au point une méthode de type SOFI (Super-resolution Optical Fluctuation Imaging). Dans le cadre de cet exposé, trois différents points seront abordés : (i) la préparation de particules upconverting (UCNP) ; (ii) l’exploration de leurs propriétés optiques ; (iii) le couplage des particules avec des colorants photochromes dans des nanohybrides multifonctionnels. Demander le lien : [[http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2636](http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2636)](http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2636) Séminaire de Baptiste Amouroux EN MODE HYBRIDE ISMO,hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE) Orsay Orsay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T11:00:00 2022-04-12T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu ISMO,hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE) Adresse Orsay Ville Orsay lieuville ISMO,hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE) Orsay Departement Essonne

ISMO,hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE) Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

Combining photochromism to Upconverting nanoparticles : a road to make the nonblinking blink ISMO,hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE) 2022-04-12 was last modified: by Combining photochromism to Upconverting nanoparticles : a road to make the nonblinking blink ISMO,hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE) ISMO,hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE) 12 avril 2022 hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE) Orsay ISMO Orsay

Orsay Essonne