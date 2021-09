COMBIEN DE TEMPS ÇA VIT UN DÉCHET ? Collège des Bernardins, 20 novembre 2021, Paris.

COMBIEN DE TEMPS ÇA VIT UN DÉCHET ?

Collège des Bernardins, le samedi 20 novembre à 15:00

Un atelier pour découvrir l’incroyable durée de vie des déchets, et fabriquer son propre bac à tri des déchets à partir de matériaux recyclés ! Par un jeu de cartes interactif et ludique, découvre le cycle de vie d’un déchet, puis fabrique ta création pour aider la planète : un bac à tri des déchets pour ta chambre, réalisé à partir de matériaux recyclés ! Dans le cadre du Festival des Bernardins opus 1 Les ateliers « les écologistes en herbe », qu’est-ce que c’est ? Des ateliers créatifs et ludiques pour en apprendre plus sur la planète et l’environnement ! Participez à des activités manuelles, à partir de matériaux recyclés, qui permettent aux enfants, accompagnés de leurs parents, de développer leur créativité, leur confiance en eux et leur esprit critique, et d’encourager leur capacité à se connecter à la nature et à notre planète ! En partenariat avec Le Lab Mobile. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/combien-de-temps-ca-vit-un-dechet-202122

Le Jeune public au Collège des Bernardins.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

