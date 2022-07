COMBIEN DE NUITS ? Grandvillers, 23 août 2022, Grandvillers.

COMBIEN DE NUITS ?

2022-08-23 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-23 21:45:00 21:45:00

Comédie tendre & cocasse pour tou(te)s

A voir de 5 à 95 ans

Entrée libre

Un chapeau circulera à la fin du spectacle

La Compagnie des Joli(e)s Mômes reprendra la route cet été avec un tout nouveau spectacle.

La recette est simple et efficace :

Un spectacle en plein air, à voir en famille ou entre amis, un soir d’été.

Une place, des bancs, au coeur de 16 villages

Une entrée libre pour permettre à tous de participer

Une ambiance chaleureuse et festive

Vous ne connaissez pas encore les Joli(e)s Mômes ?

C’est l’occasion de découvrir !

Depuis plus de 15 ans, ils nous proposent des créations théâtrales fraîches et pas bêtes, où l’on navigue entre rire, rêve et émotion. Même pas besoin d’être fan de Molière pour y trouver son compte. Les Joli(e)s Mômes garantissent un bon moment pour tous, sans exception !

L’histoire

C’est l’histoire de ces nuits avec les frangins, frangines dans le grenier de la grand-mère.

Une nuit où le sommeil n’est pas une priorité.

Une nuit qui permet de se raconter nos vies, de la rêver aussi.

Une nuit qui peut laisser apparaître quelques fantômes…

Un spectacle où l’on rit de tout ! Même de la fin du monde ! Parce qu’il n’y a pas de raison !

Qui, qui, qui ?

Une équipe d’artistes professionnels, metteur en scène, comédiens, auteur, scénographe et musicien (soit 7 artistes) se mêle à 3 jeunes apprentis comédiens, de 15 à 18 ans. Pour un résultat étincelant, ting !

Durée : 1h10

Écriture, Louise Fetet

Mise en scène, Marc Allieri

Scénographie, Guérin Philippe

Avec Perseline Perriaux, Louise Fetet et Raphaël Febvre, comédiens

Et Maurane Jacquel, Lou Daval-Villemin et Elise Lambert, apprenties comédiennes

+33 6 88 47 89 29 https://compagniedesjoliesmomes.fr/

Maïa Mentrel

