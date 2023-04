L’APICULTURE ET LA CULTURE DE LA CHÂTAIGNE Lamalou le vieux, 7 avril 2023, Combes.

Sortie découverte à pied

Venez découvrir la culture de la châtaigne et du miel avec Muriel et Lilian Montserrat du Rucher des Arts à Combes

Marcheur moyen : 5km aller/retour

Inscription au 06 32 65 47 19 ou à la boutique « Le Rucher des Arts- – RDV 15h30 devant l’Office de tourisme

3€ payable au guide le jour de la visite.

2023-04-07 à ; fin : 2023-04-07 . EUR.

Lamalou le vieux

Combes 34240 Hérault Occitanie



Discovery trip on foot

Come and discover the culture of chestnuts and honey with Muriel and Lilian Montserrat from the Rucher des Arts in Combes

Average walker : 5km round trip

Registration at 06 32 65 47 19 or at the store « Le Rucher des Arts- – RDV 3:30 pm in front of the Tourist Office

3? payable to the guide on the day of the visit

Visita a pie

Venga a descubrir la cultura de la castaña y de la miel con Muriel y Lilian Montserrat del Rucher des Arts de Combes

Recorrido medio: 5 km ida y vuelta

Inscripciones al 06 32 65 47 19 o en la tienda « Le Rucher des Arts- – RDV 15h30 delante de la Oficina de Turismo

3? a pagar al guía el día de la visita

Entdeckungsausflug zu Fuß

Entdecken Sie die Kastanien- und Honigkultur mit Muriel und Lilian Montserrat vom Rucher des Arts in Combes

Durchschnittlicher Fußmarsch: 5 km hin und zurück

Anmeldung unter 06 32 65 47 19 oder im Geschäft « Le Rucher des Arts- – Treffpunkt 15:30 Uhr vor dem Fremdenverkehrsamt

3? zahlbar an den Führer am Tag des Besuchs

