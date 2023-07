Préludes au Jardin : concert et cocktail dînatoire Combecharde Tudeils, 30 avril 2023, Tudeils.

Tudeils,Corrèze

Concert au piano avec au programme Chopin, dans la grange Rubato au décor intimiste, contenant une quarantaine de personnes.

Ouverture du jardin à 17 h. Réservation possibles ou billeterie sur place..

2023-04-30 fin : 2023-04-30 . EUR.

Combecharde

Tudeils 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Piano concert with Chopin on the program, in the intimately decorated Rubato barn, containing about 40 people.

Opening of the garden at 5 pm. Reservations possible or ticketing on site.

Concierto de piano con un programa de Chopin en el granero Rubato, íntimamente decorado, con capacidad para unas 40 personas.

El jardín abre a las 17.00 h. Posibilidad de reserva o venta de entradas in situ.

Klavierkonzert mit Chopin auf dem Programm, in der intim eingerichteten Rubato-Scheune, die etwa 40 Personen fasst.

Öffnung des Gartens um 17 Uhr. Reservierungen möglich oder Kartenverkauf vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-30 par Corrèze Tourisme