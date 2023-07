Station de Loisirs de la Combe Saint-Pierre Combe Saint Pierre Charquemont, 12 juillet 2023, Charquemont.

Charquemont,Doubs

La station de la Combe Saint-Pierre propose des activités sportives et de loisirs en plein air, dans le Haut Doubs, à quelques kilomètres de la Suisse.

Combe Saint Pierre

Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



The Combe Saint-Pierre resort offers sports and leisure activities in the open air, in the Haut Doubs, a few kilometers from Switzerland

La estación de Combe Saint-Pierre ofrece actividades deportivas y de ocio al aire libre en el Alto Doubs, a pocos kilómetros de Suiza

Die Station Combe Saint-Pierre bietet Sport- und Freizeitaktivitäten im Freien, im Haut Doubs, nur wenige Kilometer von der Schweiz entfernt

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER