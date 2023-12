Nocturnes de la Combe Combe Saint Pierre Charquemont Catégories d’Évènement: Charquemont

Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 17:00:00

fin : 2023-12-27 21:00:00 . Venez patiner sous les étoiles ! La patinoire ouvrira en nocturne sur le thème musical « Disney ». Les personnes déguisées sur ce thème se verront offrir la location de patins ! EUR.

Combe Saint Pierre

Charquemont 25140
Doubs
Bourgogne-Franche-Comté

