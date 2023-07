Massage sonore Combe d’Oyans, Rochefort-Samson Rochefort-Samson, 16 septembre 2023, Rochefort-Samson.

Massage sonore Samedi 16 septembre, 10h00 Combe d’Oyans, Rochefort-Samson Prix libre

Masssage sonore dans le cadre des Rencontres de la Combe

Concert individuel : 10 à 15 mn

Ces mini-concerts sont pratiqués par un artiste pour une personne, au plus près de ses oreilles, sans la toucher, à l’aide de petits objets du quotidien.

Ce massage original a pour base l’écoute, le son venant vibrer directement au cœur des oreilles les ouvrant à des paysages sonores inédits. Il est très ludique, stimule l’imaginaire, permet de développer une écoute spatialisée.

Cette pratique éveille les sens, apporte une grande détente et ne nécessite aucun matériel spécifique, seulement une assise confortable.

Il a été inventé et développé par Thierry Madiot et Pascal Battus, musiciens improvisateurs et inventeurs.

Combe d’Oyans, Rochefort-Samson Combe d’Oyans, 26300 Rochefort-Samson Rochefort-Samson 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

