Cabine d’écoute Combe d’Oyans, Rochefort-Samson Rochefort-Samson, 16 septembre 2023, Rochefort-Samson.

Cabine d’écoute Samedi 16 septembre, 10h00 Combe d’Oyans, Rochefort-Samson Entrée libre

A l’Ecoute de la Raye est un projet sensible conduit avec les acteurs drômois implantés sur ce territoire entre Chabeuil et Hostun. Exploration conduite entre juin et septembre 2023, elle fait l’objet d’une documentation sonore et permet la création de « cartes postales », échanges sonores entre les acteurs impliqués : multi-accueil, centre de loisirs, associations naturalistes, fermes sauvages et paysannes, espaces naturels, acteurs socio-culturels.

La cabine d’écoute installée aux Rencontres de la Combe permettra un voyage immobile à l’écoute de l’ensemble des captations réalisées.

Installez-vous pour un voyage sonore sur ce territoire…

Combe d’Oyans, Rochefort-Samson Combe d’Oyans, 26300 Rochefort-Samson Rochefort-Samson 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:30:00+02:00

© Yannis Frier