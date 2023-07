Randonnée sonore Combe d’Oyans, Rochefort-Samson Rochefort-Samson, 15 septembre 2023, Rochefort-Samson.

Randonnée sonore 15 et 17 septembre Combe d’Oyans, Rochefort-Samson 15/09 : formation des volontaires aux modes de jeux « en nuées », découverte du parcours et « générale ». Aucune expérience musicale particulièrement requise. 17/09 : randonnée sonore (40 personnes) dès 7ans Prévoir : eau, chaussures et bâtons de marche

Une équipe de musicienn’es du Grand Chahut Collectif s’immerge en forêt et à travers sa pratique de l’improvisation et de l’écoute, se plonge dans une relation sensible aux lieux.

L’improvisation comme vecteur d’une forme de société non hiérarchique et non séparée de son « environnement » permet de goûter et partager ce désir de connexion au vivant.

S’imprégnant du son du lieu, les musicien’es s’insèrent dans sa géographie, en révèlent certaines particularités sonores, se camouflent dans d’autres, participant ainsi à la création d’un paysage sonore enrichi de cette nouvelle cohabitation, que le public découvre à l’occasion d’une randonnée.

« Partir à l’affût de l’invisible, de l’imperceptible. Pister l’inconnu, l’altérité. Reconnaître la vitalité d’autres formes de vie. Cheminer dans un territoire, et entrer ensemble en relation multiple et sensible avec ceux qui l’habitent, le temps d’une marche.

Tenter une volte face, une petite danse, un pas de côté pour appréhender autrement l’espace que l’on sillonne. Par l’écoute se mettre en relation, tracer des voies de communication aussi éphémères que singulières. »

Loin d’une forme spectaculaire classique cette marche propose au public d’inscrire notre présence en partage avec l’ensemble du territoire arpenté. Faire forêt peut-être, faire communauté éphémère sûrement. Et pour paraphraser une des plus célèbres devises des ZAD : «Nous ne faisons pas entendre la nature, nous sommes la nature qui se fait entendre».

Expérience culturelle en 2 étapes :

1/ vendredi 15 septembre de 9h30 à 13h : une courte formation pour une quinzaine de volontaires aux modes de jeux « en nuées », une découverte du parcours et une pratique « in situ ». Aucune expérience musicale particulièrement requise, juste des bonnes chaussures, un bob et de l’eau !

2/ Une exploration du territoire naturel exceptionnel de la Combe d’Oyans le dimanche 17 septembre matin pour environ 40 personnes – Randonnée accessible aux enfants à partir de 7/8 ans – Durée de la marche : 2h – Difficulté : moyenne – Dénivelé : 150m – Prévoir : eau en quantité suffisante, chaussures de marche et si besoin bâtons de marche et encas légers.

