Paris

Combattre les violences sexistes et sexuelles Théâtre de la Cité internationale, 29 novembre 2022, Paris. Le mardi 29 novembre 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Rencontre-échange avec l’Association La Maison des Femmes de Reims Face au constat accablant de perpétuation des violences sexistes et sexuelles, comment aider, accompagner, soigner et soutenir les femmes dans leur reconstruction ? C’est à ces questions que l’association La Maison des Femmes de Reims tente de répondre. Cette rencontre-débat avec des membres de l’association sera rythmée par la lecture de témoignages autour de la question des violences conjugales par des comédiennes en Résidence au TCi. Théâtre de la Cité internationale 17 boulevard Jourdan 75014 Paris Contact : https://www.theatredelacite.com/avec-vous/rencontres-et-debats https://www.theatredelacite.com/avec-vous/rencontres-et-debats

La maison des femmes de Reims

