Combattre le sexisme : changer la langue pour changer le monde ? Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, mercredi 27 mars 2024.

Le mercredi 27 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Une rencontre organisée dans le cadre du temps fort : « La langue française en liberté », autour des évolutions de la langue française et de la question du genre.

Les controverses qui agitent

l’espace public depuis 2017 autour de l’écriture inclusive témoignent à la fois

des enjeux incontestablement politiques du langage et de la vitalité de la

langue française. L’historienne de la littérature Éliane Vienot et la

sociolinguiste Maria Candea se réunissent pour évoquer ensemble

l’histoire d’une langue en perpétuelle mutation et dont les évolutions

accompagnent les changements de société. Elles révèlent ainsi que le français

était plus égalitaire au Moyen Age qu’il ne l’est aujourd’hui, et que la

célèbre règle grammaticale « Le masculin l’emporte sur le féminin » est en fait

un héritage du XVIIe siècle, qui voit naître l’Académie française.

Ainsi

l’écriture inclusive soulève des débats nouveaux et toujours en cours. Dans

quelle mesure a-t-on besoin de forger une langue neutre pour tenir des discours

qui défendent l’égalité des genres ? Dans quelle mesure la langue

influence-t-elle nos représentations du monde ? Que peut-on espérer faire

avancer en agissant sur la langue ? Car si la langue est un dispositif de

maintien de l’ordre social, elle est aussi une construction politique qu’il est

possible de se réapproprier. Venez explorer les liens subtils entre langue,

politique et société, et comprendre comment celles et ceux qui parlent et

écrivent détiennent, entre leurs langues et entre leurs mains, le pouvoir de

réinventer le monde.

Maria Candea est sociolinguiste et sociophonéticienne à l’Université

Sorbonne Nouvelle à Paris. Ses travaux portent sur la perception de la parole et

sur la description de la diversité du français oral contemporain. Elle

s’intéresse aux politiques de lutte contre les discriminations, aux théories

sur le genre et la « race », aux aspects politiques du langage, aux tensions

autour des accents. Elle mène depuis 2019 de nombreux projets de diffusion de

la linguistique aux côtés de Laélia Véron, avec qui elle a co-écrit Le

français est à nous ! Petit manuel d’émancipation linguistique (La

Découverte, 2019) et Parler comme jamais. La langue : ce qu’on croit et ce

qu’on sait (Le Robert, 2021).

Éliane Viennot est

historienne, littéraire, autrice, et militante féministe. Elle s’est notamment

investie dans les campagnes pour le droit à l’avortement, pour la parité et

pour l’institutionnalisation des études féministes. Professeuse émérite de

littérature française de la Renaissance à l’Université de Saint-Étienne,

spécialiste de Marguerite de Valois, elle s’intéresse plus largement aux

relations de pouvoir entre les sexes et à leur traitement historiographique, et

est l’autrice de nombreux ouvrages à ce sujet. On lui doit notamment Non, le

masculin ne l’emporte pas sur le féminin ! : petite histoire des résistances de

la langue française (2014) ou En finir avec l’Homme. Chronique

d’une imposture (2021) aux Editions iXe.

En partenariat avec la Bibliothèque Marguerite Durand

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

