Combattimento, la théorie du cygne noir Aix-en-Provence, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Combattimento, la théorie du cygne noir 2021-07-03 – 2021-07-03 Théâtre du Jeu de Paume 21 Rue de l’Opéra

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

30 90 Lamentations, madrigaux, airs ou pièces instrumentales de Claudio Monteverdi (1567-1643), Luigi Rossi (1597-1653), Francesco Cavalli (1602-1676), etc…

Par quelle fatalité Tancrède s’est-il retrouvé sur le champ de bataille à affronter sans qu’il le sache celle qu’il aime, Clorinde, et la tuer ? Cet événement improbable mais qui a pourtant eu lieu est un cygne noir : une catastrophe impensable à laquelle la communauté va devoir donner un sens si elle veut sécher ses larmes et construire sur des ruines une cité future plus lumineuse. Avec Le Combat de Tancrède et Clorinde, ce chef-d’œuvre inouï de l’époque baroque, Monteverdi apparaît lui aussi comme un événement musical inattendu et formidablement fécond. Dans Combattimento, la théorie du cygne noir, le chef d’orchestre Sébastien Daucé et la metteuse en scène Silvia Costa ont imaginé un parcours symbolique à travers les plus puissants affects de la musique baroque italienne. Pour ce faire, ils ont réuni lamentations et madrigaux, airs et pièces instrumentales composés par Monteverdi, Rossi, Cavalli et leurs contemporains, alors qu’elle est à son sommet. Pour l’assemblée des spectateurs, la force des émotions fournira l’occasion d’une puissante catharsis.



Chant : Valerio Contaldo*, Lucile Richardot, Julie Roset*, Etienne Bazola, Nicolas Brooymans, Caroline Weynants, Antonin Rondepierre, Blandine de Sansal.

*anciens artistes de l’Académie



? Orchestre : Ensemble Correspondances



1h30 sans entracte / Spectacle en italien surtitré en français et en anglais

Nouvelle production du Festival, au Théâtre du Jeu de Paume, en coproduction avec le Théâtre de Caen.

