Translations des cimetières de Troyes vers la Haute-Charme et Art funéraire. Thème 2022 : Parcours mémoriel de militaires ou personnels de santé troyens et les Exilés Polonais de 1831. **En Partenariat avec Commission Nationale de Sauvegarde du Patrimoine Funéraire d’Urgences Patrimoine et le Siège du Souvenir Français**

Les Exilés Polonais de 1831 Cimetière de Haute-Charme Avenue du Cimetière 10000 Troyes Troyes Aube

