Reconnaissables à leurs grands manteaux blancs et leurs croix rouges, les combattants de la Commanderie de Pyrène illustrent l’ordre militaire de St Jacques de l’Epée. Initiations au combat pour tous et adoubement pour les enfants seront au programme du week-end. La semaine pour guerroyer Chateau de Montaner chateau de montaner, 64 460 montaner Montaner Pyrénées-Atlantiques

