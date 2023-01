Combat Naval Fleuri Villefranche-sur-Mer Villefranche-sur-Mer Villefranche-sur-Mer Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

2023-02-13 13:30:00

Alpes-Maritimes Villefranche-sur-Mer 13h30 : Défilé carnavalesque sur les quais, port de la Santé

14h : COMBAT NAVAL FLEURI au port de la Santé, et animations par des

groupes folkloriques, place Amélie Pollonais.

Promenade fleurie dans la ville et quiz avec lots à gagner. info.villefranchesurmer@nicecotedazurtourisme.com +33 4 93 01 73 68 http://www.villefranche-sur-mer.com/ Quai Amiral Courbet Port de la Santé Villefranche-sur-Mer

